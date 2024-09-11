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Şiddetli rüzgar okul bahçesindeki ağacı kökünden söktü

Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde saat 14.30 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgar ile birlikte yağan şiddetli yağmur Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokul bahçesindeki bir ağacın kökünden devrilmesine neden oldu.

Ajans Haberleri
  • 11.09.2024 23:55
  • Giriş: 11.09.2024 23:55
  • Güncelleme: 12.09.2024 00:30
Kaynak: İHA
Şiddetli rüzgar okul bahçesindeki ağacı kökünden söktü


Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve rüzgar Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki bir ağacın kökünden devrilmesine neden oldu.
Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokul Müdürü Veysel Çetin, "Okul bahçesindeki ağacımız şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisi ile kökünden devrildi. O saatlerde öğrencilerimizin derste olmaları büyük şanstı" dedi.

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