Şiddetli rüzgar okul bahçesindeki ağacı kökünden söktü
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde saat 14.30 sıralarında başlayan kuvvetli rüzgar ile birlikte yağan şiddetli yağmur Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokul bahçesindeki bir ağacın kökünden devrilmesine neden oldu.
Kaynak: İHA
Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve rüzgar Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki bir ağacın kökünden devrilmesine neden oldu.
Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokul Müdürü Veysel Çetin, "Okul bahçesindeki ağacımız şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisi ile kökünden devrildi. O saatlerde öğrencilerimizin derste olmaları büyük şanstı" dedi.