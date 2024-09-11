Şiddetli rüzgar okul bahçesindeki ağacı kökünden söktü



Manisa’nın Sarıgöl ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış ve rüzgar Sarıgöl Mustafa Metin İmam Hatip Ortaokulu bahçesindeki bir ağacın kökünden devrilmesine neden oldu.

Sarıgöl Mustafa Metin İmam-Hatip Ortaokul Müdürü Veysel Çetin, "Okul bahçesindeki ağacımız şiddetli rüzgar ve yağmurun etkisi ile kökünden devrildi. O saatlerde öğrencilerimizin derste olmaları büyük şanstı" dedi.