Şiddetli yağış Adana’yı vurdu: İstinat duvarı çöktü, siteyi su bastı
Adana’nın Sarıçam ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak, Elif Su Uludağ Mahallesi’ndeki bir sitede su baskınına yol açtı. Yağış nedeniyle sitenin istinat duvarı çökerken, bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri araç trafiğini olumsuz etkiledi.
Kaynak: AA
Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde kuvvetli sağanak nedeniyle bir siteyi su bastı, istinat duvarı çöktü.
Kent genelinde akşam saatlerinde kuvvetli sağanak etkili oldu.
Merkez Sarıçam ilçesi Elif Su Uludağ Mahallesi'ndeki bir siteyi su bastı. Yağışın etkisiyle sitenin istinat duvarı da çöktü.
Vatandaşlar, sitenin içerisine dolan suları tahliye etmek için çaba harcadı.
İlçenin bazı cadde ve sokaklarında oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte zorlandı.