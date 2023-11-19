Şiddetli yağış Adıyaman’ı etkisi altına aldı

Adıyaman’da yaklaşık iki gündür etkili olan yağışlardan dolayı köprü ve yollar göle döndü.

Adıyaman’da yaklaşık iki gündür etkili olan şiddetli yağış dolayısıyla, Adıyaman-Kahta karayolunda bulunan Ziyaret Köprüsü sel sularıyla göle döndü.

Köprüyü kullanan araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı.

Köprü üzerinden Ziyaret Çayına akan sel sularının görüntüsü şelaleyi andırdı.

Yağışlardan dolayı kent merkezinde bulunan Şevenk Deresinde seyir halinde bulunan bir hafriyat kamyonu da kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Kamyonun devrilmesi sonucu ölen ya da yaralanan olmazken araçta maddi hasar meydana geldi.