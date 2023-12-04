Şiddetli yağış hayatı felç etti: Araçlar suya gömüldü

Kırklareli’de şiddetli yağış hayatı felç etti. Bazı araçlar suda mahsur kalırken, ildeki bazı bodrum katları su bastı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Kırklareli’nde şiddetli yağış etkili oldu. Şiddetli yağışla birlikte Bademlik Mahallesi İstasyon Caddesi’nde yolları ve sokakları su bastı. Sokaklar adeta gölete dönüştü.

Yollarda hareket halinde bulunan bazı araçlar adet suya gömülerek mahsur kaldı.

Yağış sebebiyle bazı adreslerin bodrum katını da su bastı. Gelen ihbarlar AFAD ve itfaiye ekiplerini alarma geçirdi.

Sağanak yağış etkisini sürdürürken Kırklareli Valiliği de vatandaşları herhangi bir olumsuzluğa karşı uyardı.



