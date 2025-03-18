Şiddetli yağış İspanya'da su taşkınlarına neden oldu

İSPANYA, (DHA) - İSPANYA'da etkili olan şiddetli yağış, ülkenin güneyindeki Endülüs bölgesinde su taşkınlarına yol açtı.

İspanya’da şiddetli yağışın neden olduğu su taşkınlarından Sevilya'nın Constantina ilçesinde 2, Kurtuba'nın Anora ilçesinde de 1 kişinin kayıp olduğu bildirildi. Yetkililer, Endülüs bölgesinde toplamda 1400 kişinin tedbir amaçlı olarak evlerinden çıkarıldığını, bazı yerlerde bölge sakinlerinin helikopterlerle kurtarıldığını duyurdu.

İspanya genelinde 10 özerk yönetimde şiddetli yağışların etkisiyle alarm seviyesinin artırıldığı, 19 nehirde su seviyesinin çok yükselmesi nedeniyle kırmızı alarm ilan edildiği belirtildi.