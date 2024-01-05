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Şiddetli yağış sonrası toprak kayması: Kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü

Ajans Haberleri
  • 05.01.2024 16:24
  • Giriş: 05.01.2024 16:24
  • Güncelleme: 05.01.2024 16:24
Kaynak: İHA
Şiddetli yağış sonrası toprak kayması: Kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü

Hatay’da etkili olan yağış sonrası Dörtyol ilçesi Çökek yaylasında toprak kayması meydana geldi, kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü.

Hatay’da 2 gündür süren yağışlı hava etkisiyle denize yakın bölgelerde sel ve su baskınları oldu. Dörtyol’ün Karakese Mahallesi Çökek yaylasında ise dağlık alanda toprak kayması meydana geldi. Kayma sonrası yaralanma yaşanmazken, kullanılmayan iki yayla evi zarar gördü.

Ekiplerin bölgede arama ve tarama çalışmaları sürüyor. 

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