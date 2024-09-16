Şiddetli yağışlar Avrupa'daki 6 ülkede etkili oluyor: 10 ölü, binlerce kişi tahliye edildi

Avrupa'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde en az 10 kişi hayatını kaybetti -

Son günlerde Avrupa'da etkisini sürdüren yoğun yağışlar sonucu meydana gelen sellerin, kıtayı 2002'de etkileyen afetten sonraki "en kötü felaket" olabileceği belirtildi.

Romanya'nın doğusunu etkileyen sellerde 5 kişi hayatını kaybetti, sel bölgelerinde yaşayanlar çamurlu sulardan botlar aracılığıyla kurtarıldı.

Romanya Acil Durum Dairesi, Galati ve Vaslui beldelerinde sel nedeniyle yaklaşık 5 bin evin hasar gördüğünü, çok sayıda ağacın devrildiğini ve trafikte aksamaların yaşandığını açıkladı.

Romanya Çevre Bakanı Mircea Fechet de metrekareye 160 litre yağmurun düştüğünü, ülkede nadir görülen afetin yaşandığını söyleyerek, "Şu an tek yaptığımız şey, daha fazla insan kurtarabilmek" dedi.

AVUSTURYA'DA ÖLÜ SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Avusturya Polisi, selin etkili olduğu Aşağı Avusturya eyaletinde 2 kişinin cesedine ulaşıldığını bildirdi. Aşağı Avusturya'da dün de bir itfaiye erinin hayatını kaybetmesiyle sel sebebiyle ölenlerin sayısı 3'e yükseldi.

Aşırı yağışın yol açtığı sel ve su taşkınları nedeniyle tamamen afet bölgesi ilan edilen Aşağı Avusturya'da bugün de yağış beklenmesi yüzünden tehlikenin artarak sürdüğü bildirildi.

Aşağı Avusturya'da kurulan kriz masasına başkanlık yapan Stephan Pernkopf, özellikle bu eyaletteki bazı barajlarda su yoğunluğu sebebiyle çökme yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Bu arada selin etkili olduğu eyalette 200'den fazla cadde ve otoyolun trafiğe kapalı tutulduğu kaydedildi. Ülkenin kamu yayıncı kuruluşu ORF, sel felaketinden etkilenenler için yardım kampanyası başlattı.

POLONYA, "DOĞAL AFET" İLAN ETMEYİ PLANLIYOR

Polonya'da da sel nedeniyle bir kişi hayatını kaybetti.

Başbakan Donald Tusk, yerel medyaya yaptığı açıklamada, Avrupa Birliği'nden (AB) yardım almak için felaket bildirisi hazırladığını duyurdu.

Polonya İçişleri Bakan Yardımcısı Czeslaw Mroczek de hükümetin "doğal afet" durumu ilan edebileceğini söyledi.

Polonya Kızılhaçı ise X'ten yaptığı açıklamada, durumun daha da kötüye gidebileceği uyarısında bulundu.

Polonya'nın Krakow kentinde yaklaşık 48 saat etkili olan şiddetli yağış, Vistula Nehri'nin taşmasına yol açtı. Nehrin taşmasıyla polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemi alarak yolları trafiğe kapattı.

ÇEKYA'DAKİ SELLERDE BİR KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Çekya Emniyet Müdürü Martin Vondrasek, basına yaptığı açıklamada ülkede yoğun yağış nedeniyle meydana gelen sel ve su taşkınları yüzünden bir kişinin hayatını kaybettiğini, 7 kişinin kaybolduğunu bildirdi.

Sel sebebiyle özellikle Avusturya ile Çekya arasındaki tren seferlerinin büyük çoğunluğunun iptal edildiği duyuruldu.

Çekya Cumhurbaşkanı Petr Pavel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ülkede etkili sel ve su taşkınlarının özellikle gelir seviyesinin düşük olduğu bölgelerde çok daha fazla hissedildiğini belirterek, bu bölgeler için dayanışma çağrısında bulundu.

Çekya'nın Olomouc bölgesine bağlı Jesenik'te de şiddetli yağış sele neden oldu. Ülke çapındaki birçok bölgede seller sebebiyle 10 bin 500'den fazla kişi tahliye edildi.

MACARİSTAN'DA ÜÇÜNCÜ DERECE SEL UYARISI

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'den geçen Tuna Nehri'nde yağışlar nedeniyle su seviyesinde ciddi artış gözlendi.

Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin giderek artması dolayısıyla bölgede üçüncü derece sel uyarısı verildi.

Nehirdeki su seviyesinin arttığı bölgeyi ziyaret eden Başbakan Viktor Orban, yaptığı açıklamada, "Zor olacak ama durumun üstesinden geleceğiz." dedi.

SLOVAKYA'DAKİ NEHİRLERDE SU SEVİYELERİ ARTIYOR

Slovakya'da da devam eden yağışlar sebebiyle ülke genelindeki nehir seviyelerinde ciddi artışlar kaydedildi.

Yerel medyada yer alan haberlerde sel yüzünden başkent Bratislava'da ulaşımda aksamaların yaşandığı ve tramvay seferlerinin iptal edildiği belirtildi.

Yetkililer, halka nehir yakınlarına gitmemeleri uyarısında bulundu.

Ülkelerin meteoroloji dairelerinden yapılan açıklamalarda ise yağışların ilerleyen günlerde de etkisini sürdüreceği belirtildi.