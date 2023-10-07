Şiddetli yağışta çöken kısmı onarılan Rize-Güneysu kara yolu ulaşıma açıldı
Vali İhsan Selim Baydaş: - "Bir daha benzeri bir sıkıntı yaşamamak için hem bölgedeki ekiplerimiz hem de Genel Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri alacak"
Kaynak: AA
Rize'de şiddetli yağışın ardından bir kısmında çökme meydana gelen Rize-Güneysu kara yolu onarılarak yeniden ulaşıma açıldı.
Vali İhsan Selim Baydaş, Karayolları Genel Müdür Yardımcısı Selahattin Bayramçavuş ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdür Yardımcısı Bülent Selek, yolda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Rize'de, 3 Ekim'de başlayan etkili yağışın ardından Rize-Güneysu kara yolunun ikinci kilometresinde 3 metre derinliğinde ve 5 metre genişliğinde çukur oluşmuş, yolun Güneysu istikameti trafiğe kapatılmıştı.