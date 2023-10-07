Şiddetli yağışta çöken kısmı onarılan Rize-Güneysu kara yolu ulaşıma açıldı

Vali İhsan Selim Baydaş: - "Bir daha benzeri bir sıkıntı yaşamamak için hem bölgedeki ekiplerimiz hem de Genel Müdürlüğümüz gerekli tedbirleri alacak"

Ajans Haberleri 07.10.2023 17:23 Giriş: 07.10.2023 17:23

Güncelleme: 07.10.2023 17:23 Kaynak: AA

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