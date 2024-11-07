Side’den Tokyo’ya uzanan zafer

Kültür Sanat Servisi

37’nci Tokyo Film Festivali Asya’nın Geleceği Bölümü’nde ‘‘En İyi Film’’ ödülü Emine Yıldırım’ın yazıp yönettiği “Gündüz Apollon Gece Athena”nın oldu. Yıldırım’ın yazıp yönettiği, Ezgi Çelik ve Barış Gönenen’in başrolünde yer aldığı “Gündüz Apollon Gece Athena’’, prömiyerini gerçekleştirdiği festivalden büyük ödülle dönüyor.

Tokyo Film Festivali’nin Asya’nın Geleceği bölümünde Türkiye’den yer alan tek yapım olan “Gündüz Apollon Gece Athena”nın oyuncu kadrosunda Selen Uçer, Gizem Bilgen, Melih Düzenli, Neyra Kayabaşı da yer alıyor. Filmde ayrıca iki usta isim, Deniz Türkali ve Lale Mansur yıllar sonra bir araya geldi.

Filmin konusu şöyle: ‘‘Gündüz Apollon Gece Athena, yetimhanede büyümüş bir kadının annesinin hayaletini bulmak umuduyla çıktığı fantastik ve eğlenceli bir serüveni konu ediniyor. Bu hikâyenin ev sahipliğini ise bin yıllara meydan okuyan tarihiyle Side Antik Kenti üstleniyor.’’