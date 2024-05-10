Şi’den ABD’ye karşı hamle

Çin lideri Şi, 5 yıl sonra Avrupa’ya çıkarma yaptı. “AB, ABD ile yolları ayırıyor” diyen Doç. Dr. Adıbelli, ziyaretin ABD’nin Hint-Pasifik adımlarına karşılık olduğunu kaydetti.

Umut Can FIRTINA

Batı ile Çin arasında artan ekonomik ve jeopolitik rekabetin ortasında Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, beş yıl aradan sonra Avrupa’ya çıkarma yaptı. Şi, ABD’nin güdümünden kurtulma sinyalleri veren Fransa ile başlayan Avrupa turunda, kıtadaki en yakın müttefiklerinden Sırbistan’ın ardından son durağı olan Macaristan’a ayak bastı.

Fransa’da Devlet Başkanı Emmanuel Macron ve Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Elysee Sarayı’ndaki üçlü görüşme öncesi Macron, “Avrupa ve Çin'in tarih çizgisinde yapısal zorlukları çözmelerinin gerektiği bir kavşakta bulunduklarını” söyledi.

Çin Lideri Şi de Avrupa ile ilişkileri Çin dış politikasının bir önceliği olarak gördüğünü belirtti. Dünyanın “yeni bir türbülans ve değişim dönemine girdiğini” kaydeden Şi, “Çin ve Avrupa bu dünyadaki iki önemli güç olarak ortaklığa, diyalog ve işbirliğine bağlı olmalı” dedi.

Von der Leyen ise Avrupa ve Çin’in küresel barış ve güvenlik konusunda ortak çıkarları olduğunu ancak bunların piyasaya erişim ve ticaret ile ekonomik bağımlılıkla sınandığını kaydetti.

NATO’nun Kosova müdahalesi çerçevesinde 3 Çin vatandaşının ölümüyle sonuçlanan Belgrad’daki Çin Büyükelçiliği’ni bombalamasının 25’inci yıldönümünde Şi, Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Devlet Başkanı Aleksandar Vucic tarafından karşılandı. Şi ve Vucic, iki ülke arasındaki “stratejik ortaklık” ilişkisini “ortak gelecek” seviyesine yükseltti.

ORBAN’A ÖVGÜ

Çin lideri Şi dün de Avrupa turunun son durağı olan Macaristan’a geldi. Ülkeye ilk resmi ziyaretinde Şi ve heyeti, başkent Budapeşte’de Macaristan Başbakanı Viktor tarafından karşılandı. Ziyareti vesilesiyle Macar basını için bir makale kaleme alan Şi, Orban’ın Brüksel, ABD ve NATO’nun baskısına rağmen özgür bir dış politika izlemesinden övgüyle bahsetti.

Şi, Orban’ın baskılara rağmen Moskova ile dostluk ilişkilerini muhafaza etme, Pekin ile ilişkilerini ise derinleştirme yoluna gittiğini vurguladı. Aradaki coğrafi mesafeye rağmen iki ülke halkları arasındaki dostluğun uzun bir tarihi olduğunu belirten Şi, Macaristan’ın Çin’in Orta ve Doğu Avrupa’daki en büyük yatırım destinasyonu ve ticari partneri olduğunu ifade etti.

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ÇOK KUTUPLU DÜNYAYA ADIM

Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden Doç. Dr. Barış Adıbelli, Çin lideri Şi Cinping’in Avrupa çıkarmasını BirGün’e değerlendirdi.

Çin lideri Şi’nin ziyaret ettiği her üç ülkenin de ayrı birer önem taşıdığını belirten Adıbelli, Fransa’da ayrıca von der Leyen ile yapılan görüşmenin ayrıca “AB ile bir görüşme” olduğuna dikkat çekti. Adıbelli, “Çin devletinin sübvanse ettiği bir elektrikli araç meselesi var, AB liderleri de bunun haksız rekabete yol açtığını söylüyor. Bu masaya yatırıldı. Şi, AB ile bütün alanlarda ‘kazan-kazan’ ilkesi üzerinden ilişkileri geliştirmek istediklerini, AB’ye karşı herhangi bir negatif durum olmadığını söylüyor. Aksine bu ilişkinin ‘siyasete veya ideolojiye kurban edilmemesi gerektiğini’ söylüyor. Bu noktada AB ile görüşmeler olumlu geçti” diye konuştu.

Doç. Dr. Barış Adıbelli

Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü

ABD’DEN BAĞIMSZILIK

Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un nisan ayında yaptığı konuşmada “Avrupa Birliği’nin, ABD’nin tebaası olmaması gerektiğine” yönelik sözlerini hatırlatan Adıbelli, “AB’nin savunma ve güvenlik kimliğinin bağımsızlığından dem vuran bir Macron var. NATO’ya ve ABD’ye bağımlı kalmamanın peşinde. Macron, ABD ile Çin arasındaki gerginliğe neden olan Tayvan’a ilişkin ‘Bizim meselemiz değil’ diyerek AB’ye uzak durma çağrısı yaptı. Bu durum Çin’de karşılık bulmuş ki Şi de Fransa’nın bağımsızlığından söz ediyor” diye konuştu. Macron’un Avrupa’nın ABD karşısında denge unsuru olmak yerine ABD’nin peşinden koşan bir yapıya dönüştüğü eleştirilerine dikkat çeken Adıbelli, “Bu noktada çok kutupluluğun da görüşmede gündeme geldiğini görüyoruz” dedi.

Ziyaretlerin “sembolik anlamları” olduğuna da dikkat çeken Adıbelli, “Fransa ile diplomatik ilişkilerin kurulmasının 60’ıncı yıldönümünde, Sırbistan ziyareti ise NATO’nun Belgrad’daki Çin Büyükelçiliği’ni vurmasının 25’inci yılında gerçekleşti. Bu tarih, Çin için bir dönüm noktasıdır. Çin’de ABD karşıtlığının somut bir şekilde sokaklara yansıması bu tarihte başlar. Öte yandan Çin, Sırbistan ile arasındaki ticareti son 10 yılda 30 kat büyütmeyi başardı, şimdi de ‘kazan-kazan’ ilkesi altında yatırımlarına devam edecek. Ayrıca Çin, AB ve NATO üyesi olmayan Sırbistan’ı silahlandıracak, bu kıta tarihinde bir ilk.” Şi’nin son durağı Macaristan’daki temaslarına değinen Adıbelli, şunları söyledi: “Macaristan, Kuşak ve Yol projesini Avrupa’da ilk kabul eden ülke. Bu ilişkiler daha da geliştirilmek isteniyor. AB ile iç veya dış mekanizmalar ya da Rusya’ya yaptırımlar konusunda sık sık anlaşmazlıklar yaşıyor.”

PEKİN HAREKETE GEÇTİ

“Tüm bunları topladığımızda Çin, ABD’nin Hint-Pasifik’te kurmak istediği düzene karşı harekete geçti” diyen Adıbelli, sözlerini şöyle sürdürdü: “Çin, ABD’nin yanı başında kendi komşularını kendisine karşı kışkırttığı yeni Hint-Pasifik düzenine karşı Avrupa içerisindeki ABD müttefikleri sayılabilecek ülkelerle ilişkileri geliştiriyor.”

Adıbelli, Şi’nin Avrupa’ya yaptığı ziyaretle, özellikle Ukrayna Savaşı’ndan dolayı Çin’e karşı oluşan önyargıyı da kırmayı hedeflediğini kaydetti. Şi’nin Avrupa ziyaretlerinin sürmesini beklediğini belirten Adıbelli, ayrıca Avrupa’dan da yetkililerin bundan sonra Çin’e daha sık gideceğini aktardı.