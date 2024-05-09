Şi’den Avrupa çıkarması

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Küresel hegemonyasındaki sarsıntı giderek şiddetlenen Batı ile Çin arasındaki ticaret savaşının gölgesinde Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Avrupa’ya çıkarma yaptı. Ekonomik engelleri aşmak isteyen Şi’nin ABD’nin güdümünden kurtuluş yolları arayan Avrupa’ya 5 yıl aradan sonra gerçekleştirdiği ilk ziyarette Şi, Fransa’nın ardından ikinci durağı olan Sırbistan’a gitti.

Çin liderini Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Başbakan Aleksandar Vucic karşıladı. Şi’nin Sırbistan ziyaretinin başlangıç tarihi olarak, NATO’nun Kosova müdahalesi çerçevesinde Belgrad’daki Çin Büyükelçiliği’ni bombalamasının 25’inci yıldönümünü tercih etmesi dikkat çekti.

Vucic ile Şi, iki ülke arasındaki “kapsamlı stratejik ortaklığı” ilişkisini “ortak gelecek” seviyesine yükseltecek ortak bildiriyi imzaladı. Öte yandan iki ülke arasında altyapı, ticaret, bilim, ekoloji, teknoloji, kültür, spor ve adli alanlar ile Çin’in Kuşak ve Yol girişiminin uygulanması konusunda koordinasyon mekanizması kurulmasını da içeren 28 belgeye imza atıldı.

Çin lideri Şi, Sırbistan’ın ardından kıtadaki en yakın müttefiklerinden bir diğeri olan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmek üzere Macaristan’a gidecek.