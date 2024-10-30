Şi’den ‘siyasi dili değiştir’ talebi

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in, ABD Başkanı Joe Biden’dan ABD’nin Tayvan’ın bağımsızlığı konusunda “kullandığı dili değiştirmesini” istediği iddia edildi.

Reuters’ın haberine göre 15 Kasım 2023’te ABD’nin San Francisco kentindeki özel görüşmede Şi, Biden’dan “Tayvan’ın bağımsızlığını desteklemediği” şeklindeki mevcut söylemi yerine “Tayvan’ın bağımsızlığına karşıyız” demesini istediğini söyledi. Pekin, Tayvan’ın kendi toprağı olduğunu iddia ediyor.