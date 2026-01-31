Sidiki Chérif Kimdir, Kaç Yaşında ve Hangi Mevkide Oynuyor? Chérif Piyasa Değeri Nedir?

Fransa Ligue 1’de forma giyen genç yetenekler arasında öne çıkan isimlerden biri olan Sidiki Chérif, Angers SCO’daki performansıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Ligue 1’de düzenli süre alan ve Fenerbahçe ile anlaşan Chérif için “Sidiki Chérif kim”, “Sidiki Chérif kaç yaşında” ve “Sidiki Chérif piyasa değeri” bilgileri futbolseverler tarafından yoğun şekilde yapılıyor.

SİDİKİ CHÉRİF KİMDİR?

Tam adıyla Sidiki Chérif, 15 Aralık 2006 tarihinde Gine’nin başkenti Conakry’de dünyaya geldi. Futbol kariyerini Fransa’da şekillendiren Chérif, altyapısından yetiştiği Angers SCO formasıyla profesyonel seviyede mücadele ediyor. Genç yaşına rağmen Fransa 1. Ligi’nde istikrarlı süre alması, onu kulübün gelecek planlarında önemli bir konuma taşıyor.

SİDİKİ CHÉRİF KAÇ YAŞINDA?

15 Aralık 2006 doğumlu olan Sidiki Chérif, 2026 yılı itibarıyla 19 yaşındadır. Kariyerinin henüz başında olan genç oyuncu, yaşıyla doğru orantılı olarak gelişime açık bir potansiyel profili çiziyor.

SİDİKİ CHÉRİF HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Sidiki Chérif’in asıl mevkisi santrafordur. Ceza sahası içindeki bitiriciliğiyle öne çıkan genç oyuncu, ihtiyaç hâlinde sol kanat pozisyonunda da görev alabiliyor. Sağ ayağını kullanan Chérif, 1,85 metrelik boyuyla hava toplarında da etkili bir görüntü sergiliyor.

SİDİKİ CHÉRİF’İN ANGERS PERFORMANSI (2025/26 SEZONU)

Sidiki Chérif, 2025/26 sezonunda Angers SCO formasıyla hem Ligue 1 hem de Coupe de France maçlarında süre aldı. Görselde yer alan performans verilerine göre genç futbolcunun istatistikleri şöyle:

Kategori Değer Ligue 1 Maç 19 Ligue 1 Gol 4 Coupe de France Maç 1 Toplam Maç 20 Toplam Gol 4 İlk 11 Oranı %74 Süre Alma Oranı %68 Skor Katkısı %20 Sarı Kart 3

Bu veriler, Sidiki Chérif’in genç yaşına rağmen takımın hücum hattında düzenli olarak değerlendirildiğini gösteriyor.

SİDİKİ CHÉRİF’İN SÖZLEŞME DURUMU

Angers SCO ile 1 Temmuz 2023 tarihinde profesyonel sözleşme imzalayan Sidiki Chérif’in mevcut kontratı 30 Haziran 2028 tarihine kadar devam ediyor. Sözleşmesi 12 Eylül 2024’te uzatılan genç oyuncu, kulübün uzun vadeli planlarının önemli parçalarından biri olarak görülüyor.

SİDİKİ CHÉRİF’İN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

“Sidiki Chérif piyasa değeri nedir?” sorusu, özellikle genç oyuncuları takip eden futbolseverlerin merak ettiği başlıkların başında geliyor. 15 Aralık 2025 itibarıyla Sidiki Chérif’in güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak belirtiliyor.

Bu rakam, Chérif’in bugüne kadarki kariyerinde ulaştığı en yüksek piyasa değeri olma özelliğini de taşıyor.

SİDİKİ CHÉRİF’İN MİLLİ TAKIM GEÇMİŞİ

Sidiki Chérif, kariyerinin erken dönemlerinde Fransa U16 Milli Takımı seviyesinde forma giydi. Henüz A milli seviyede resmi bir maçı bulunmayan genç oyuncu, ilerleyen yıllarda milli takım düzeyinde yeniden gündeme gelebilecek potansiyele sahip.

Sidiki Chérif, 19 yaşında Ligue 1 seviyesinde düzenli forma giyen, fizik gücü ve bitiriciliğiyle öne çıkan bir santrafor profili çiziyor. 7 milyon euroluk piyasa değeriyle dikkat çeken genç oyuncu, Angers SCO’nun geleceği adına önemli bir yatırım olarak görülüyor.