Sidiki Cherif, Milli Takım'a katılamadı

Fenerbahçe’nin ara transfer döneminde Angers’den kadrosuna kattığı Sidiki Cherif ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Genç oyuncu, kısa süre önce Fransa U21 Milli Takımı’na davet edilmesine rağmen kampa katılamayacak.

VATANDAŞLIK ENGELİNE TAKILDI

Fransız basınından L'Équipe’in haberine göre, Gine doğumlu Cherif’in Fransa Milli Takımı’nda oynayabilmesi için gerekli vatandaşlık işlemleri henüz tamamlanmadı. Bu nedenle genç futbolcu, kadroya çağrılmasına rağmen resmi olarak kamp sürecine dahil olamayacak.

DIAKHON SENEGAL’İ SEÇTİ

Öte yandan aynı kadroya davet edilen Mamadou Diakhon cephesinde ise farklı bir kriz yaşandı. Club Brugge forması giyen genç oyuncunun milli takım tercihini Senegal’den yana kullandığı ve Fransa’dan gelen daveti federasyona bildirmeden reddettiği belirtildi.

FEDERASYONDA KRİZ ÇIKTI

Yaşanan gelişmelerin ardından French Football Federation’ın, iki oyuncunun da kampa katılamayacağını kadro açıklandıktan sonra öğrenmesi federasyon içinde krize yol açtı.

Fransa U21 Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri kapsamında 26 Mart’ta Lüksemburg U21 ve 30 Mart’ta İzlanda U21 ile karşı karşıya gelecek. Bu süreçte yaşanan organizasyon hatası, Fransız futbolunda tartışmaları da beraberinde getirdi.