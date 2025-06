Siegfried Gschwilm Piyano Yarışması 2025 Ödülü Umut Can Demir’e verildi

Bu yılki Siegfried Gschwilm Yarışması’nın ödülünü, Prof. Evgenia Rubinova’nın sınıfından Umut Can Demir kazandı.

Sanatçının ödül konseri, 8 Temmuz 2025 tarihinde saat 19:00’da Leopold Mozart College konser salonunda gerçekleşecek.

Konserde Chopin (Scherzo No. 4, 1. Piyano Konçertosu’ndan Allegro maestoso), Bach (İngiliz Süiti No. 3) ve Saygun (Aksak Ritimler Üzerine Etütler - No. 1) eserlerini seslendirecek.

ÖDÜL SAHİBİ HAKKINDA

Umut Can Demir, 1996 yılında İstanbul’da doğdu ve 17 yaşında profesyonel olarak piyano çalmaya başladı.

Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Prof. Burcu Aktaş Urgun’un sınıfında eğitim aldıktan sonra, besteci ve piyanist Sabri Tuluğ Tırpan ile armoni, biçim bilgisi ve piyano tekniği üzerine çalıştı.

Bernd Goetzke, Olivier Gardon, Roland Krüger, Stepan Simonian, Martin Stadtfeld, Alina Margolina-Hait ve Kristin Merscher’in ustalık sınıflarına katıldı.

Kovid-19 pandemisi nedeniyle 2020 yılında Türkiye’ye döndü ve lisans eğitimini burada tamamladı.

Şu anda yüksek lisans eğitimine, Augsburg Üniversitesi’ne bağlı Leopold Mozart College for Music’te Prof. Evgenia Rubinova ile devam etmektedir.