Sierra Leone'deki askeri kışlaya yönelik saldırıda 19 kişinin öldüğü açıklandı

Sierra Leone'de 26 Kasım gece saatlerinde askeri kışlaya kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda 19 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Askeri Sözcü İssa Bangura, yaptığı açıklamada, ülkenin başkenti Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna yönelik saldırıda aralarında 13 askerin ve bir polisin olduğu 19 kişinin öldüğünü, 8 kişinin yaralandığını duyurdu.

Saldırıya ilişkin 3 şüphelinin yakalandığını belirten Bangura, "Aralarında halen görevde olan ve emekli askerlerin de bulunduğu, saldırıya karışan herkesi yakalamak için operasyonlar başlattık." dedi.

Freetown'da bulunan Wilberforce askeri kışlasındaki silah deposuna 26 Kasım gece saatlerinde kimliği belirsiz kişilerce düzenlenen saldırıda bölgedeki hapishaneden çok sayıda mahkum kaçmıştı. Saldırı nedeniyle ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

Sierra Leone Cumhurbaşkanı Julius Maada Bio, saldırıya ilişkin ulusa sesleniş konuşmasında, ülkede sükunetin yeniden sağlandığını ve saldırının elebaşılarından çoğunun yakalandığını açıklamıştı.