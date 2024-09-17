Sierra Leone’da bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi öldü

Sierra Leone’un başkenti Freetown’da 7 katlı bir binanın çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

BBC’nin haberine göre, şehrin doğusunda hem konut hem de ticari amaçlarla kullanılan 7 katlı bir bina öğle saatlerinde çöktü.

Yerel yetkililer, aralarında 3 çocuğun bulunduğu 8 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ülkenin Ulusal Afet Yönetim Ajansından yapılan açıklamada, enkazdan 6 kişinin kurtarıldığı, mahsur kalanlar için arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Çökmenin sebebi araştırılıyor.