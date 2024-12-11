Şifahen ne demek? Şifahen kelimesinin TDK sözlük anlamı ve kökeni nedir?

Şifahen kelimesi, Türk Dil Kurumu (TDK) sözlüğüne göre “sözlü olarak, ağızdan” anlamına gelir. Bir bilgiyi yazılı belgeye dökmeden, yalnızca ağızdan anlatma yoluyla iletmek anlamını taşır. Özellikle resmi veya hukuki bir bağlayıcılığı olmayan, doğrudan sözel olarak aktarılan bilgilendirme veya görüşmelerde bu kelime kullanılır.

ŞİFAHEN KELİMESİNİN KÖKENİ

“Şifahen” kelimesi, Arapça kökenli "şifa" kelimesinden türemiştir. "Şifa" Arapçada "söz, ağız" anlamında da kullanılır ve burada "şifahen" eki ile “ağız yoluyla, sözlü olarak” anlamına bürünmüştür. Türkçeye Arapçadan geçerken günlük konuşmada ve resmi dilde de kullanılmaya başlamıştır.

ŞİFAHEN KELİMESİNİN KULLANIM ALANLARI

"Şifahen" kelimesi, özellikle hukuki veya resmi görüşmelerde, toplantılarda ve sözlü beyanların gerektiği ortamlarda kullanılır. Örneğin, bir kişi “şifahen bilgi verildi” diyerek, bilginin resmi bir evrak veya belge ile değil, sözlü olarak iletildiğini ifade edebilir. Bu kelime, özellikle resmi yazışmalarda ve profesyonel ortamlarda yazılı belgeye dönüştürülmemiş beyanlar için tercih edilir.

ŞİFAHEN KELİMESİNİN KULLANIM ÖRNEKLERİ

“Toplantı sırasında şifahen bazı önemli bilgiler verildi.”“Konu hakkında şifahen bilgi aldık, ancak yazılı bir belgenin gelmesini bekliyoruz.”“Sözleşmeye dair şifahen yapılan beyanlar bağlayıcı değildir.”

ŞİFAHEN KELİMESİ HANGİ DURUMLARDA KULLANILIR?

Şifahen kelimesi, resmi olmayan, sadece ağız yoluyla yapılan bilgi aktarımlarında kullanılır. Yazılı bir belgenin olmadığı durumlarda, genellikle görüşmelerde ya da doğrudan yüz yüze iletişimde tercih edilir.

ŞİFAHEN VE YAZILI BEYAN ARASINDAKİ FARK NEDİR?

Şifahen, yalnızca sözlü beyanları ifade ederken, yazılı beyan ise bir belgenin üzerinde yazılı olarak beyan edilmiş ve genellikle imza ile desteklenmiş bilgiyi ifade eder. Yazılı beyanlar hukuki bağlayıcılığa sahip olabilirken, şifahen yapılan açıklamalar böyle bir bağlayıcılığa sahip olmayabilir.

ŞİFAHEN İLE AYNI ANLAMDA KULLANILAN DİĞER KELİMELER NELERDİR?

Şifahen kelimesine eş anlamlı olarak “sözlü olarak” ifadesi kullanılabilir. Ayrıca, günlük hayatta "ağızdan" veya "ağız yoluyla" gibi ifadeler de aynı anlamı verebilir.

ŞİFAHEN BEYANLAR GÜVENİLİR MİDİR?

Şifahen yapılan beyanlar, sözlü oldukları için yazılı beyanlara göre daha az güvenilir kabul edilir. Resmi veya hukuki bir duruma gelmesi gereken konularda yazılı belge talep edilmesi daha doğru bir yaklaşım olacaktır.

ŞİFAHEN KELİMESİ NEDEN KULLANILIR?

Bu kelime, daha çok yazılı bir belgeye dönüştürülmemiş, yalnızca sözlü olarak ifade edilmiş bilgileri tanımlamak için kullanılır. Özellikle resmi veya hukuki alanlarda, yazılı olmayan beyanların ayırt edilmesi gerektiğinde "şifahen" kelimesi öne çıkar.