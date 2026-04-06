‘Sıfır kaza’ ilkeleri yıkıldı, 3 işçi yaşamdan koparıldı

EMEK SERVİSİ

Kocaeli Dilovası’nda bulunan ve Türkiye’nin en büyük 14. sanayi kuruluşu olan Çolakoğlu Metalurji fabrikasında meydana gelen iş cinayetinde 3 işçi yaşamını yitirdi, 1 işçi ise ağır yaralandı.

Ark ocağına yükleme yapan platformda bakım çalışması yürüten işçiler, bir parçanın kopması sonucu yaklaşık 20 metre yükseklikten yere düştü. Hayatını kaybeden Tamer Aydoğdu, Resul Kardaş ve Şah İsmail Mayda’dan ikisinin taşeron, birinin ise kadrolu işçi olduğu açıklandı.

Şirket, vizyonunu "sıfır kaza" ilkesiyle tanımlasa da fabrika geçmişi iş cinayetleriyle dolu:

2023: Tuncay Özsoy elektrik akımına kapılarak can verdi.

2010: Hamza Zengin üzerine forklift düşmesi sonucu hayatını kaybetti.

2009: Engin Gündüz üretim bandında sıkışarak yaşamını yitirdi.

İSİG Meclisi Üyesi Selçuk Karstarlı, yaşananların kaza değil "sistematik iş cinayeti" olduğunu vurguladı. Demir-çelik devlerinin yüksek ihracat rakamları nedeniyle denetimlerden muaf tutulduğunu belirten Karstarlı, yargı süreçlerinde asıl patronların sorumluluk almadığını ve alt kademedeki isimlerin sembolik cezalarla dosyayı kapattığını ifade etti.

Fabrika, geçtiğimiz yıl ağır çalışma koşulları nedeniyle sağlığını kaybeden işçileri tazminatsız işten çıkarmasıyla da gündeme gelmişti. 2025 yılında ameliyat sonrası evinde raporluyken "hırsızlık ve güveni kötüye kullanma" (Kod 46) gerekçesiyle işten atılan Veysel Okka, ağır sanayi koşullarının vücudunda kalıcı hasar bıraktığını ancak şirketin sağlık sorunlarını bahane ederek kendisini kapı önüne koyduğunu anlatmıştı.