Sıfır zam kabul edilemez

İstanbul Anadolu yakasında 5 belediyede görüşülen toplu iş sözleşme süreci tıkandı. KESK’e bağlı Tüm Bel-Sen (Tüm Belediye ve Yerel Yönetim Hizmetleri Emekçileri Sendikası) 1 No’lu Şube Başkanı Hıdır Demirtaş, İstanbul’da Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar ve Tuzla belediyelerinde toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin sürdüğünü ancak sürecin özellikle mali maddelerde kilitlendiğini söyledi. Demirtaş, “İdari maddelerin tamamını aştık, bu başlıklarda bir sorun yok. Ancak mali haklar konusunda hiçbir belediyeyle henüz uzlaşmaya varamadık” dedi.

Belediyelerin ücret artışı konusunda geri adım atmadığını vurgulayan Demirtaş, şunları kaydetti: “Belediye yönetimleri sıfır zam dayatıyor, biz bunu kabul etmiyoruz. Teklifimiz ortalama 50 bin lira civarında. Elbette uzlaşma için adım atılır ama sıfır zam dayatmasıyla süreç yürümez.” Demirtaş, mevcut durumda belediyelerde çalışan kamu çalışanlarının ek kazanımlarının ilçelere göre değiştiğini belirterek Ataşehir ve Tuzla’da ortalama 25 bin lira, Maltepe’de 32 bin lira, Kadıköy’de ise yaklaşık 39 bin 500 lira seviyesinde olduğunu aktardı. Sürecin siyasi düzeyde de tıkandığını ifade eden Demirtaş, “Belediye başkanları kendi aralarında görüşüp topu CHP Genel Merkezi’ne atıyor, genel merkez de yeniden belediyelere yönlendiriyor. Bu nedenle somut bir ilerleme sağlanamıyor” diye konuştu.

Tavan ücret uygulamasına da tepki gösteren Demirtaş, “Dayatılan 2026 yılı için belirlenen tavan tutarı 13 bin 329 lira. 4688 sayılı yasa antidemokratiktir ve bu sınırlamayı kabul etmiyoruz” ifadelerini kullandı. Sendika, belediyelere “en azından artış içeren bir teklif” çağrısı yaparken, görüşmelerde ilerleme sağlanmaması halinde eylemlerin büyütüleceği belirtti.

SİMİT YEME ÇAĞRISI

Diğer yandan Şişli Belediyesi’nde TİS görüşmeleri Belediye tarafından sonlandırıldı. Tüm-Bel-Sen 2 no’lu Şube, bugün saat 12.30’da oturma eylemi yapılacağını duyurarak "Herkesi TİS’te yer alan gıda yardımı bu ay ödenmediği için öğle yemeği olarak birlikte simit, ayran yemeye davet ediyoruz" diyerek kamuoyuna çağrı yaptı.