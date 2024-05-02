Şifre güvenliğini artırmak için ipuçları

Kaspersky, 2 Mayıs Dünya Şifre Günü'nde şifre güvenliğini artırmak için temel ipuçları verdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Kaspersky uzmanları kullanıcı verilerinin saldırganların eline geçmesini önlemek amacıyla şifre güvenliğini artırmak için temel önerilerinde bulundu.

Dijital yaşamın temelini oluşturan şifreler, giderek daha karmaşık siber suç saldırılarının ana hedefi olabiliyor. Bu nedenle, hesapları ve kişisel bilgileri korumak için proaktif önlemler almak hayati öneme sahip oluyor.

Zayıf ve basit şifreler, suçlular için her zaman cazip bir hedef oluyor. Çünkü bu tür şifrelerin kırılması, suçlulara kişisel veriler, finansal bilgiler, tıbbi kayıtlar gibi çeşitli türde verilere erişim imkanı sağlıyor.

Kaspersky'nin telemetrisi, 2023'te şifre hırsızlarıyla kullanıcıları hedefleyen 32 milyonun üzerinde saldırı girişimi olduğunu gösteriyor. 2022'de ise bu rakam 40 milyonun üzerinde seyretti.

Bu istatistikler, kullanıcıların farklı hesaplar için güçlü, benzersiz ve çeşitli parolalar oluşturması gerektiğinin altını çiziyor. Bu şekilde kullanıcılar siber tehdit risklerini azaltabiliyor ve çevrim içi ortamda kişisel güvenliklerini koruyabiliyor.

İlişkilendirme yaklaşımı, kişisel önemi olan ancak başkaları tarafından kolayca tahmin edilemeyen bir dizi kelime veya fikirden bir şifre oluşturmayı içeriyor. Bir parola favori bir alıntıya, unutulmaz bir şarkı sözüne veya nesnelerin benzersiz bir kombinasyonuna dayanabiliyor. Bu teknik, karmaşık ezberleme gerektirmeden güçlü parolalar üreterek unutma riskini azaltırken güvenliğin korunmasına yardımcı oluyor. Örneğin, "Paris'i ilk kez 2008 yılında ziyaret ettim" cümlesi “IfvPin2o:o8” parolasına dönüştürülebilir.

Eğer her yerde aynı şifreyi kullanmak sıkıcı hale gelirse ve yeni bir şeyler uydurma konusunda akıllara yeni fikir gelmiyorsa, emoji şifreleri alışılmadık ve güvenli bir seçenek olabilir.

"1234", "şifre" veya "admin" gibi yaygın şifreler veya varsayılan değerler kullanmak, kişisel verileri ve hesapları dolandırıcılara karşı savunmasız hale getirebilir, çünkü saldırganlar doğru kombinasyonları tahmin etmek için otomatik araçlar kullanıyor.

Doğru cevabı bulmak ve kişisel verilere erişim sağlamak birkaç saniye sürebiliyor. Güçlü ve karmaşık bir parola, harf, rakam ve sembollerin bir karışımını içerirken, isimler veya doğum günleri gibi kişisel bilgilerden kaçınılmalı.

Eski ama altın değerinde öneri "bir hesap, bir şifre." Bu uygulama, bir hesap ele geçirildiğinde diğerlerinin güvende kalmasını yardımcı oluyor. Her hesap için benzersiz bir şifre oluşturarak, bir hackerin bir hesabı çalmayı başarması durumunda verebileceği zararı en aza indiriyor.

Küresel bir araştırmaya göre, ortalama bir kullanıcının yaklaşık 8 hesabı bulunuyor. Kullanıcıların çoğu için 2-3 uzun ve karmaşık şifreyi (15'e kadar sembol içeren) hatırlamak bile imkansız olabiliyor. Bu durumda, tüm parolaları hatırlama sorumluluğunu Kaspersky Password Manager gibi bir güvenlik çözümüne devretmek hem güvenli hem de kullanışlı olabiliyor.