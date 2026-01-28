Şifreyle girilen ve günde 10 kişiyi kabul eden hamburgerci hakkında inceleme başlatıldı

Ticaret Bakanlığı, bir günde yalnızca 10 kişiyi kabul eden ve tanıdığı olmayanı almayan hamburgerci hakkında inceleme başlattı.

Bakanlığın basın danışmanı Bekir Kaplan, Onedio'nun 10 gün önce söz konusu hamburgerci ile yaptığı paylaşımı alıntılayarak şunları kaydetti:

"Kamuoyuna yansıyan “hamburger vakası” ile ilgili olarak Ticaret Bakanlığı ekiplerimizce hızlı şekilde harekete geçilmiş; 6502 sayılı Kanun çerçevesinde satıştan kaçınma ve haksız ticari uygulama başlıklarında inceleme süreci başlatılmıştır. İşletmelerin keyfî biçimde satıştan kaçınması ya da müşteri seçmesi; adil ve eşit ticaret düzenine aykırıdır. Denetim sonuçlarına göre, gerekli idari süreç yürütülecektir."

Onedio'nun haberinde de hamburgercide "8 katlı burger yemek için daha önce 6 katlı burger yemiş olmak" şeklinde yeni bir kural getirildiği belirtilmişti.

İstanbul'da bulunan hamburgercinin müşterilerini tanıdıklar aracılığıyla ve kapı şifresiyle kabul ettiği biliniyor.

Daha önce bu işletmede hamburger yemeye giden bazı sosyal medya kullanıcıları, en ucuz hamburgerin bin 500 TL, patates kızartmasının ise bin TL'ye satıldığını ifade etmişlerdi.