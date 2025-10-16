Sigara fiyatlarına bir zam daha

Enflasyon, dövizdeki artış ve yüksek vergilerin etkisi raflara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Başta gıda ürünleri olmak üzere iğneden ipliğe neredeyse her ay fiyat listeleri güncelleniyor.

Yüksek vergi oranıyla dikkat çeken ürün ise sigara oluyor.

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sigaraya gelen yeni zammı duyurdu.

Türkiye'deki tütün pazarı firmalarından Philips Morris, tütün mamullerinden sigaraya paket başına ortalama 5 lira zam yaptı. Firmanın sigara markalarının en ucuzu 95 liraya, ortalama fiyatlar ise 100-105 liraya yükseltildi.

Sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Aybaş, "Sigaraya zam geldi, hayırlı olsun memlekete! Fiyatlar 100 ila 105 TL arasına yükseldi. En ucuz sigara ise artık 95 TL oldu" ifadelerini kullandı.

Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.