Sigara gruplarına peş peşe zam

Haber Merkezi

Haziran ayı enflasyon verilerinin ardından Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarları yeniden düzenlendi. Yapılan bu güncelleme sigara fiyatlarına da doğrudan yansıdı. Sigara gruplarına peş peşe zam geldi.

ÖTV artışının ardından sigara fiyatlarında ilk güncelleme JTI grubundan geldi. JTI’yi kısa sürede BAT grubu takip etti. Son olarak Imperial Tobacco da yeni fiyat listesini kamuoyuyla paylaştı.

Sektördeki diğer sigara gruplarının da önümüzdeki günlerde zam açıklamalarında bulunması bekleniyor. Ardı ardına gelen zamların ardından sigara fiyatlarında dikkat çeken artışlar meydana geldi.

• JTI Grubu: En ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 96 TL

• BAT Grubu: En ucuz sigara 80 TL, en pahalı sigara 96 TL

• Imperial Tobacco: En ucuz sigara 79 TL, en pahalı sigara 91 TL