Sigara kaçakçılarına operasyon

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kaçakçılara geçit vermiyor.

Son olarak; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında Erzurum genelinde yapılan operasyonlarda; 100 bin adet gümrük kaçağı makaron, bin 700 adet dolu makaron ele geçirdi.

Yapılan 4 ayrı operasyon neticesinde; M.K. ,B.Y. ,Y.K. ,A.İ. ,A.G. isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Erzurum Emniyet Müdürlüğü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada “Kaçakçılıkla mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir.” denildi.