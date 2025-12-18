Sigara paketlerinde bandrol rengi değişti

Türkiye’de sigara paketleri üzerinde uzun süredir kullanılan sarı renkli bandrollerin yerini mavi-yeşil tonlarda bandroller almaya başladı. Bandrol rengindeki değişiklik, sosyal medyada ve kullanıcılar arasında sahte ürün endişelerine yol açtı.

Ancak edinilen bilgilere göre söz konusu değişiklik yeni ve resmi bir uygulamadan kaynaklanıyor. Sigara paketlerindeki yeni bandroller, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen kalıcı bir düzenleme kapsamında kullanıma alındı.

Yetkililer, yeni bandrollerin mevcut bandrollerle aynı ölçülerde olduğunu, yalnızca renklerinin değiştirildiğini ve güvenlik unsurlarının artırıldığını belirtti.

Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş da konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisine çok sayıda soru yöneltildiğini ifade ederek, “Sigara paketlerinde bandrol değişimi oldu. Çokça mesaj geliyor, ‘bu bandroller sahte mi?’ diye soruluyor. Sağdaki mavi renkli bandroller yeni basılan bandrollerdir” dedi.