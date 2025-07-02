Sigaraya 10 liralık vergi zammı geliyor!

Sigara ve alkolde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarı yasa gereği her altı ayda bir ÜFE kadar artırıldığı için bu ay sigara fiyatına vergi artışı nedeniyle büyük bir zam geleceği tahmin ediliyor.

HaberTürk'ten Rahim Ak'ın haberine göre, ekonomistler haziran ayı enflasyonuyla birlikte ilk 6 aylık ÜFE'nin yüzde 15 olmasını bekliyor. Bu durumda sigarada ÖTV oranı da yüzde 15 artacak.

Böylece sigaraya en az 8, ortalama 10 lira zam gelecek. Bu kapsamda, en çok satan 3 büyük sigara üreticisinin ürettiği sigaralardan en ucuzu 70 liradan 80 liraya yükselmiş olacak.

Fiyatı orta düzeyde olan sigaralar ise 80 liradan 90 liraya çıkacak. Bunun nedeni sigara ve alkollü içkilerde ÖTV'nin her altı ayda bir otomatik olarak ÜFE bazında artırılıyor olması.

VERGİ TOPLAM 65 LİRA OLACAK

Sigaranın ÖTV'si oransal olarak yüzde 50 düzeyinde. Bu vergiye bir asgari maktu ve bir de maktu vergi eşlik ediyor. Asgari maktu çok önemli çünkü bu tutarın altına inilemiyor. Sigaradan alınacak en düşük ÖTV bu tutar kadar olacak.

Bu oran şu anda 1.8313 lira. Her bir sigara dalından alınan vergi bu. 20 sigaralık bir pakette 36,62 liraya denk geliyor şu anda. Bu tutarrın yüzde 15 artması durumunda vergi miktarı 42,11 lira olacak.

42,11 LİRALIK ASGARİ MAKTU

Asgari maktu tutar sigara fiyatının yüzde 50'sinin altına inemiyor. Yani 42,11 liralık asgari maktu vergi sigara fiyatının yüzde 50'si olacak en az. Bu rakam da 84,22 lira.

Maktu vergi ise 10.50 liradan 12,07 liraya yükselecek. Asgari maktu ve maktu verginin toplam ÖTV'si 47,12 liradan 54,12 liraya yükselecek. Bir de artan tutarın KDV'si var. Böylece toplam vergi KDV ile birlikte en az 64,94 lira olacak.