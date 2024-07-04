Sigaraya 10 TL zam geldi!
Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından dün resmi olarak duyurulan ÖTV zammı ile birlikte sigara fiyatlarına da zam geldi. Bir sigara grubunda fiyatlar 10 TL artarken en ucuz sigara 67 TL'ye çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu'nun haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla sigaradan alınan ÖTV miktarı 6 aylık YİÜFE olan 19.49 oranında otomatik artırıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın dün yaptığı açıklamada, "Son 6 ayda yüzde 19,49 olarak gerçekleşen 6 aylık yurt içi üretici fiyat artışına göre, sigaralarda 1 pakette 6.49 lira, biralarda 1.51 lira, şaraplarda 7.45 lira, yüksek alkollü içkilerde her litreye düşen alkol derecesi başına 2,06 lira, benzinde 1.84 lira, motorinde 1.72 lira, LPG'de 1.41 lira ÖTV artışı olmuştur" ifadeleri kullanıldı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, JTI marka sigaralara zam geldiğini bildirdi.
Buna göre en ucuz sigara 67 TL olurken en pahalı sigara ise 78 TL oldu. Paket başına 10 TL zam geldi.
Ve sigara zamı başladı JTİ gurubuna #ZamGeldi pic.twitter.com/pjDzozZEaf— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) July 3, 2024