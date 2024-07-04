Sigaraya 10 TL zam geldi!

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından dün resmi olarak duyurulan ÖTV zammı ile birlikte sigara fiyatlarına da zam geldi. Bir sigara grubunda fiyatlar 10 TL artarken en ucuz sigara 67 TL'ye çıktı.

Güncel 04.07.2024 09:38 Giriş: 04.07.2024 09:38

Güncelleme: 04.07.2024 09:45 Kaynak: Haber Merkezi

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