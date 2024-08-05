Sigaraya bir zam daha geldi!

Philip Morris, sigara fiyatlarına zam yaptı. Sigara markalarına ortalama 4 TL zam geldi.

Sigara fiyatlarına yapılan zamlara bir yenisi daha eklendi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini açıkladı.

Parliament Aqua Blue Slims 77 TL oldu. Marlboro Red Long ise 75 TL’den satılacak. Philip Morris, sigara fiyatlarını ortalama 4 TL artırdı. Chesterfield 69 TL, L&M 69 TL olarak güncellendi.

Dündar, "Hayırlı olsun PM sigara gurubuna zam geldi. Paket başı 5 lira" diye yazdı.