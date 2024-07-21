Sigaraya bir zam daha mı geliyor?

Türkiye Tekel Batileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, "Sigaraya önümüzdeki ay tekrar 5-6 lira daha zam gelirse yok daha neler der misiniz?" açıklamasını yaptı. Bu açıklama, sigaraya ağustos ayında 6 TL'lik zam yapılacağı şeklinde yorumlandı.

Ekonomi 21.07.2024 15:45 Giriş: 21.07.2024 15:45

Güncelleme: 21.07.2024 15:51 Kaynak: Haber Merkezi

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