Sigaraya bir zam daha mı geliyor?
Türkiye Tekel Batileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, "Sigaraya önümüzdeki ay tekrar 5-6 lira daha zam gelirse yok daha neler der misiniz?" açıklamasını yaptı. Bu açıklama, sigaraya ağustos ayında 6 TL'lik zam yapılacağı şeklinde yorumlandı.
Sigara fiyatlarına 5-6 liralık yeni bir zammın geleceği iddia edildi.
Gelir İdaresi Başkanlığı, 3 Temmuz'da yaptığı açıklamayla sigaradan alınan ÖTV miktarının 6 aylık YİÜFE olan 19.49 oranında otomatik artırıldığını duyurmuştu.
ÖTV zammı ile birlikte sigara fiyatlarına da zam gelmiş, bazı sigara gruplarında fiyatlar 10 TL artmıştı.
Türkiye Tekel Batileri Platform Başkanı Özgür Aybaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla, sigaraya bir zam daha gelebileceğini iddia etti.
Aybaş, yaptığı açıklamada, "Sigaraya önümüzdeki ay tekrar 5-6 lira daha zam gelirse yok daha neler der misiniz?" ifadelerini kullandı.
Bu açıklama, çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tarafından ağustos ayında 6 TL'lik zam yapılacağı şeklinde yorumlandı.
Sigaraya önümüzdeki ay tekrar 5-6 lira daha zam gelirse yok daha neler dermisiniz.— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) July 21, 2024