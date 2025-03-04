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Sigaraya büyük zam

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ sigara grubuna sekiz lira zam geldiğini duyurdu.

Güncel
  • 04.03.2025 18:00
  • Giriş: 04.03.2025 18:00
  • Güncelleme: 04.03.2025 18:03
Kaynak: Haber Merkezi
Sigaraya büyük zam
AA

Yüksek enflasyon, dolar kurundaki hareketlilik ve vergi artışları raflara zam olarak yansımayı sürdürüyor.

Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 8 TL zam geldiğini açıkladı.

Dündar‘ın paylaşımına göre grubun zamlı yeni fiyatları şöyle:

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