Sigaraya büyük zam
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ sigara grubuna sekiz lira zam geldiğini duyurdu.
Kaynak: Haber Merkezi
Yüksek enflasyon, dolar kurundaki hareketlilik ve vergi artışları raflara zam olarak yansımayı sürdürüyor.
Son olarak sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna 8 TL zam geldiğini açıkladı.
Dündar‘ın paylaşımına göre grubun zamlı yeni fiyatları şöyle:
İlk sigara zamı JTİ gurubundan 8 tl #ZamGeldi #sigara pic.twitter.com/a71FBPyhm9— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) March 4, 2025