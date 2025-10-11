Sigaraya büyük zam bekleniyor

HABER MERKEZİ

Enflasyonun yüksekliği, döviz kurundaki hareketlilik ile vergi artışları raflara zam olarak yansımaya devam ediyor.

Başta gıda ürünleri olmak üzere iğneden ipliğe neredeyse her ay fiyat listeleri güncelleniyor. Yüksek vergi oranıyla dikkat çeken ürün ise sigara oluyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, katıldığı bir programda sigaraya bu ay içerisinde 5 liralık zam yapılmasının beklendiğini ifade etti.

Sigara fiyatlarında temmuz ayında 10 liralık zam yapılması planlanıyordu. Ancak tepkilerin ardından zam oranı 5 lira olarak uygulandı.