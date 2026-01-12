Sigaraya yeni kısıtlama: Meclis gündemine gelecek

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve sağlıksız beslenmeyle mücadele için yeni önlemler alacaklarını açıkladı.

Kemal Memişoğlu, sigara kullanımına yönelik bir çalışma yürüttüklerini belirterek, “Bu çalışmayla esasında tütün bağımlılığı mücadelesini çok daha etkin hale getireceğiz” dedi.

"KAPALI ALANLARDA SİGARA KULLANIMI"

Memişoğlu, kapalı alanlarda sigara kullanımına yönelik yeni mevzuat düzenlemelerinin Meclis gündemine taşınacağını belirterek, “Kapalı alanlarda tütün ve sigara kullanımı konusunda mevzuatlarla ilgili iyi bir çalışma yapıyoruz. İnşallah kısa zamanda Meclisin gündemine bunu taşıyacağız” dedi.

Yalnızca tütün değil, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, şeker kullanımıyla ilgili de çalışma yapıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanı, “Hem tütünle hem de gıda ve şekerle ilgili Tarım Bakanlığımızın da dahil olduğu bir çalışma içerisindeyiz. Onu da yakında kamuoyu ile paylaşacağız” dedi.