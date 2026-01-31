Sigaraya yeni yasaklar: Düzenlemenin detayları belli oldu

Sağlık Bakanlığı uzun süredir sigara yasaklarının genişletilmesi üzerine çalışıyor. Şu an taslak halinde olan çalışmayla hali hazırda var olan yasaklara yenilerinin eklenmesi planlanıyor. AVM girişleri, plajlar, parklar ve kış bahçeleri de yasaklı bölge listesine eklenecek.

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre yeni çalışma sigara ile mücadelede öne çıkan ve “Dumansız Hava Sahası”nı genişleten başlıklar ise şunlar:

“Yarı Açık” Alan Tanımı: Üstü açılır-kapanır tenteli alanlar ve kış bahçeleri artık tamamen “kapalı alan” statüsüne alınacak.

5 Metre Kuralı: Kamu binaları, AVM’ler ve restoranların ana giriş kapılarının en az 5 metre uzağına kadar sigara içmek yasaklanacak.

Çocuk Parkları ve Sahiller: Çocuk parklarının tamamı “kırmızı hat” ilan edilerek sigarasız bölge olacak. Pilot bölgelerde plajlarda “mavi bölgeler” oluşturulacak.

SİGARA YASAKLARI

Türkiye’de tütün mamullerinin kapalı alanlarda kullanımı 19 Ocak 2008 tarihli 5727 sayılı Kanun ile büyük ölçüde yasaklanmış; 2009 Temmuz ayında bu yasa tam olarak yürürlüğe girmişti. Daha sonra 2013’te taşıtlar içinde sigara tüketimi yasaklanmış, 2019’da ise tütün mamullerinde düz ve standart paket uygulamasına geçilmiş, 2020 itibarıyla yalnızca bu standart paketler satılmaya başlanmıştı.