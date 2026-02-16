Sigaraya zam geldi: Yeni fiyatlar yarından itibaren geçerli

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna zam geldiğini duyurdu.

Söz konusu zammın yarından (17 Şubat) itibaren geçerli olacağı öğrenildi.

Erol Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Sigara ya ilk zam geldi hayırlı olsun #sigara’ya #zamgeldi" dedi.

Paylaşıma göre JTI grubundaki Winston, Camel, LD ve Monte Carlo sigaralarına zam geldi.

Grubun 17 Şubat’tan itibaren geçerli olacak yeni tarifesine göre en ucuz sigara 100 lira, en pahalı sigara 115 lira oldu.