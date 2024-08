Sığınabilecekleri bir evleri de kalmadı

İzmir’in Yamanlar Dağı’nda 15 Ağustos’ta başlayan yangın kısa sürede yerleşim birimlerine ulaşarak evleri kül etti. Karşıyaka ilçesi Doğançay Mahallesi’nde 5 ev tamamen yandı, 14 ev hasar gördü.

Dört gün süren yangında zeytinlikler, arı kovanları ve küçükbaş hayvanlar da yandı. Yaşananları mahalleye giderek sakinlerinden dinledik. Yangının ilk anından itibaren ciddi bir koordinasyon eksikliği yaşandığını belirten yurttaşlar, Orman Genel Müdürlüğü’nün müdahalede geç kaldığını ve bu gecikmenin felaketin boyutunu artırdığını söyledi.

ATEŞ HER ŞEYİ YOK EDİYOR

Mahalle muhtarı Arzu Nisan, yangına gece görüşlü helikopterlerin çıkmadığını ve bu durumun yangının büyümesine neden olduğunu ifade etti. Nisan, yangının ilk başladığı andan itibaren gerekli mercilere ihbarda bulunduklarını "İlk gece belediye itfaiyesi tek başına mücadele etti. Orman Genel Müdürlüğü (OGM) çok geç geldi” diyerek sitem etti.

Yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştıklarını ifade eden Nisan şöyle dedi: “Canımız çok yandı. Bu duyarsızlığa, ilgisizliğe… Bizi dinlemediler. Gölette ‘su yok’ dedik ama dinlemediler. Oraya su almaya gittiler. Su olmayınca denizden çektiler. Bu sürede mahallemiz yanmaya devam etti. Yangının ortasında kaldım. Kendi imkanlarımla yangından kurtuldum. Ateş bambaşka, önüne geçilmiyor ateşin.”

ZEYTİNLİKLER DE YANDI

Doğançay sakinlerinden Necati Vural ise yangında 170 zeytin ağacının yandığını belirterek "Ne gelen oldu ne de giden. Kendi havuzumuzdan su çekip yangını söndürdük. Devlet hiç yoktu, uçak yoktu” dedi.

Evi tamamen yanan Mithat Öktem de yaşadığı büyük yıkımı şöyle anlattı: "Alevler köyü sardığında, her şeyimizi kaybettik. Evimiz, zeytinliklerimiz, hayvanlarımız, her şeyimiz yandı. Devlet dört gün boyunca bizi yalnız bıraktı, yangını kendi imkânlarımızla söndürmek zorunda kaldık. Devlet bizi görsün. Her şeyimiz elimizden gitti. Mağduruz.”

KİTAPLARIM DA YANDI

Bayraklı ilçesi Onur Mahallesi’nde yaşayan ve yangında evi yanan İbrahim Mızrak (56), "Yukarıda çocuğumun evi yanıyordu. Çıktım ama hiçbir şey yapamadım. Ne orayı kurtarabildik ne de burayı... Şimdi 2 tane arabada yaşıyoruz" diye konuştu. İbrahim Mızrak’ın kızı Uşak Üniversitesi 3’üncü sınıf öğrencisi Yağmur Mızrak (22) ise "Yangın sırasında evde değildim. 9 Eylül’de üniversite açılacak ama ne bir çantam ne de bilgisayarım var. Kitaplarım her şeyi gitti” diye anlattı yaşadıklarını. Mehmet Eliaçık (66) ise kızı, damadı ve üç torununun yaşadığı evin yandığını anlattı. Eliaçık “Torunlarım güçlükle kurtulmuş. En küçüğünün ayağı yandı” dedi.

Bünyamin Aktaş’ın işyeri yangında kül oldu. (Fotoğraf: İHA)

BİTKİ ÖRTÜSÜ YANICI MADDE GİBİ

Türkiye’de geçen yıl 1 Ocak-19 Ağustos döneminde bin 419 orman yangını çıkarken, bu rakam 2024’ün aynı döneminde 2 bin 529’a çıktı. Yine aynı dönem mukayese edildiğinde yanan orman alanı 8 bin 865 hektardan 17 bin 456 hektara yükseldi. Bu sene ağustos ayında bugüne kadar 439 orman yangını çıktı. Ekipler, 4 günde (15-18 Ağustos arası) 109’u orman yangını olmak 247 yangına müdahale etti. AA’ya konuşan İzmir Bakırçay Üniversitesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Şermin Tağıl, küresel ısınmanın orman yangınlarını tetiklediğini ve yıkıcı etkilerini artırdığını söyledi.

Tağıl, şunları kaydetti: "Bilimsel bir rapora göre Doğu Akdeniz dünya üzerindeki en hızlı ısınan bölgelerden biri. Sıcak ve kuru hava koşulları, yangınların hızla yayılmasında ve daha yoğun hale gelmesinde en etkili faktörler. Türkiye, bu nedenle Portekiz ve İspanya gibi ülkelerle birlikte en yüksek yangın tehlikesine sahip ülkeler arasında yer alıyor. Son 13-14 aydır sıcaklıklar mevsim normallerinin üstünde. Yaz mevsimi, erken gelen sıcak hava dalgasıyla başladı ve bu durum, yüzeyin kurumasını hızlandırarak bitki örtüsünün yanıcılığını artırdı. Bitki örtüsü kritik bir yakıt kaynağıdır. Kızılçam, yanıcılık açısından en yüksek değere sahip ağaç türlerinden biri."

İZMİR’DE YANGININ BİLANÇOSU

4 BİN 700 KİŞİYE YANGIN TAHLİYESİ

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanı (AFAD) Okay Memiş, ülke genelindeki orman yangınlarının yüzde 90’ının insan kaynaklı olduğunu söyledi. Yangınlar nedeniyle ülke genelinde toplam 4 bin 700 kişinin güvenli yerlere tahliye edildiğini duyurdu.