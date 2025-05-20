Sığınacak yer yok

İktidarın kadın politikaları bir yandan şiddeti körüklerken diğer yandan acil durumlarda gerekli desteği bulmaması da ayrı zorluk yaşatıyor. Ülke genelinde kadın sığınma evleri, şiddet ve istismar mağduru kadınlar için hayati bir öneme sahip. Ancak birçok kentte yetersizliği bir yana kapasiteleri de yetersiz. CHP İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi, hazırladığı "Sığınacak Yer Yok: Türkiye'de Kadın Sığınmaevlerinin Yetersizliği ve Şiddetle Mücadeledeki Engeller" raporunda bu yetersizliğe dikkat çekti.

İlgezdi, "Kadına yönelik şiddet, Türkiye'nin en yakıcı ve kronikleşmiş toplumsal sorunlarından biridir. Bu sorun yıllardır var olmasına rağmen, şiddeti önleyici ve mağduru koruyucu devlet mekanizmaları hâlâ yetersizdir. Kadınların can güvenliğini doğrudan ilgilendiren sığınmaevi hizmetleri, sayıca ve kapasite olarak ihtiyacı karşılamaktan uzaktır. Sığınmaevleri yalnızca geçici barınma alanı değil, aynı zamanda bir kadının hayatta kalma mücadelesindeki en kritik duraklardan biridir. Bu rapor, Türkiye'deki kadın sığınmaevlerinin durumunu verilerle ortaya koymakta, uluslararası standartlarla kıyaslamakta ve eksikliklere dikkat çekmektedir" dedi.

YILDA 1 SIĞINMAEVİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2024 Yılı Faaliyet Raporu'ndan derlenen bilgilere göre, 2010 yılında 61 olan sığınmaevi sayısı, 2024 yılına kadar yalnızca 150'ye yükseldi. 2020–2024 döneminde yalnızca 5 yeni sığınmaevi açıldı. Bu da yılda ortalama 1 sığınmaevine denk geliyor.

100 BİN KADINA 8 EV

Yine rapora göre, Türkiye'de her 100 bin kadına düşen sığınmaevi kapasitesi, 2010 yılında 2.36 iken 2024 yılında ancak 8’e yükselebildi. Bu oran, kadınlara yönelik şiddetin arttığı bir ülkede asgari düzeyde bile değil. Raporda, "Nüfus artışı ve şiddet vakalarındaki tırmanış dikkate alındığında, bu kapasite açıkça yetersizdir. Bu tablo, kadınların devlet tarafından yeterince korunmadığını göstermekte; sığınmaevi politikalarının acil olarak yeniden ele alınması gerektiğini ortaya koymaktadır" vurgusu yapıldı.

AVRUPA'NIN GERİSİNDE

WAVE – Women Against Violence Europe 2022 verilerine göre, Norveç'te her 100 bin kadına 34, Almanya'da 30, Fransa'da 26, İspanya'da ise 23 yatak düşüyor. Türkiye'de ise bu oran yalnızca 8. Raporda, "Bu rakamlar, sadece istatistik değil; devletin kadınlara sunduğu koruma kapasitesinin doğrudan göstergesidir. Avrupa ülkeleri bu hizmeti bir sosyal hak olarak görüp sistematik biçimde kurumsallaştırırken, Türkiye'de sığınmaevi sayıları hâlâ sembolik düzeyde kalmaktadır. Bu fark, kadınların hayatta kalma şansına doğrudan etki etmekte; sosyal devletin temel sorumluluğuna dair ciddi bir boşluğu işaret etmektedir." denildi.

KADIN CİNAYETİNDE ARTIŞ

Anıt Sayaç verilerine göre, 2014–2024 yılları arasında Türkiye’de toplam 4 bin 62 kadın cinayeti işlendi. Bu cinayetlerin yıllara göre dağılımına bakıldığında, 2014’te 294 olan sayı, 2024’te 440’a ulaştı. Yani son 10 yılda yüzde 49 artış yaşandı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye ofisi ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu’nun birlikte yürüttüğü “Ev İçi Şiddet Acil Yardım Hattı 2007–2021 Verilerinin İstatistiksel Analizi” raporuna göre, ev içi şiddete maruz kalan her 10 kişiden 8’i kadın. 28 bini aşkın başvurunun incelendiği bu kapsamlı çalışmada, şiddet faillerinin %90’ının erkek olduğu belirlendi. Şiddet uygulayan erkeklerin %63’ü mağdurun eşi ya da eski eşi.

ANAYASAL ZORUNLULUK

Raporun sonuç kısmında şu ifadeler kullanıldı: "Devletin görevi yalnızca failleri cezalandırmak değil, şiddeti önlemektir. Bu önleme süreci, ancak güçlü bir “önleme zinciri” ile mümkün olabilir. Bu zincirin halkalarını etkin kolluk müdahalesi, adil yargılama süreçleri, koruma kararlarının uygulanması ve yeterli sayıda nitelikli sığınmaevi oluşturur. Bu halkalardan biri eksik kaldığında zincirin tamamı kopar, kadınların yaşam hakkı tehdit altına girer. Bugün Türkiye’de sığınmaevi halkası, bu zincirin en zayıf halkası haline gelmiştir. Bu tablo, yalnızca bir ihmalkârlığı değil; kadınların yaşam hakkına yönelik yapısal bir ihlali ve sosyal politika zafiyetini gözler önüne sermektedir. Bu tablo karşısında kadınların korunması, artık sosyal politika tercihi değil, anayasal ve insani bir zorunluluktur. Kadınların öldürülmediği, korkmadan yaşadığı bir ülke hayal değil, yapılması gereken görevdir. Bu görevi yerine getirmek, gecikmiş bir borç değil, artık ertelenemez bir zorunluluktur" ifadeleri kullanıldı.