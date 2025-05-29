Sigortalı çiftçinin zararı 21 milyar lira: 1,1 milyar TL’si karşılandı

Ülke genelinde 10-13 Nisan arasında yaşanan zirai don felaketlerinin ardından Meclis’te kurulan araştırma komisyonu toplandı.

Sıcaklıkların gece eksi 15’e kadar düştüğü dönemde başta kayısı olmak üzere üzüm, incir, elma, erik, kiraz, vişne, fındık, ceviz, badem, şeftali ve Trabzon hurması olmak üzere çok sayıda ürün etkilendi. Don felaketi nedeniyle özellikle meyvede fiyat artışlarının yaz aylarında etkili olması bekleniyor. Don felaketinin gıda enflasyonunu etkileyeceği tahmin edilirken çiftçiler, zararlarının karşılanmasını bekliyor.

Felaketin ardından don olayının sonuçlarının araştırılması, üreticilerin uğradığı zararların tespit edilmesi ve gereken önlemlerin belirlenmesi amacıyla Meclis’te araştırma komisyonu kuruldu. Komisyonun toplantısında Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ile Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi AŞ Genel Müdürlüğü ve Ziraat Odaları Birliği temsilcileri sunum yaptı. Komisyon üyeleri hafta sonu Malatya, Adıyaman, Mersin ve Niğde’ye inceleme ziyaretleri yapacak.

Komisyon toplantısı Tarım Sigortaları Ve Doğal Afetler Daire Başkanı Kamil Özdemir'in sunumu ile başladı. Sunumda 2025 yılında meydana gelen zirai don olaylarının tarımsal üretime etkilerine değinildi. Bu yıl Nisan ayında gerçekleşen don olaylarının özellikle meyve ürün gruplarında çok büyük etkileri olduğu kaydedildi. Toplamda 65 ilde meydana gelen dondan 34 ilin yoğun etkilendiği kaydedildi. 16 meyve grubunda çok etkili olduğunu tespit edildi.

TARSİM (Tarım Sigortaları Havuzu İşletmesi ) Genel Müdürü Bekir Engürülü, afet sayısında yaşanan artışa değinerek iklimde yeni normalin böyle olduğunu kaydetti. Don afetinden dolayı 108 bin ihbar alındığını bildiren Engürülü, 21 milyar 393 milyon liralık hasar tespiti yapıldığını açıkladı. Engürülü, Şubat ve Mart aylarında meydana gelen don olaylarının da dâhil edildiği hasar tespitleri sonrası bu güne kadar 1 milyar 112 milyon liranın karşılandığını ifade etti.

TARSİM’in kayıtlarına göre en büyük zarar 11 milyar lira ile üzümde meydana gelirken onu 3 milyar 146 milyon lira ile kayısı takip etti. Fındıkta ise 2 milyar 729 milyon liralık hasar tespiti yapıldı.

Don hasarından en fazla etkilenen illerin sırasıyla Manisa, Malatya ve Ordu olduğu belirtildi. Manisa’da meydana gelen hasarın 10 milyar 966 milyon lirayı bulduğu tespit edildi. Sunumların ardından söz alan komisyon üyesi milletvekilleri TARSİM dışında hasar tespitinin eksik olduğuna dikkat çekti. Bakanlığın ve TARSİM yetkililerin sunumları, AKP milletvekilleri tarafından da yetersiz bulundu.

CHP Adana milletvekili Ayhan Barut, “TARSİM’i işlevsel hale getirmek gerekiyor. 6 Şubat depremlerinin yarattığı maddi felakete yakın bir afet yaşandı. TARSİM olsun ya da olmasın üreticinin zararının karşılanmasını talep ediyoruz. Somut zararın büyüklüğü henüz belli değil. TARSİM’de üretici lehine düzenleme yapılması gerekiyor. Ucuz olsaydı çiftçi TARSİM yapmaktan kaçmazdı. Don komisyonu gecikmeli kuruldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'TARSİM’li olan, olmayan çiftçilerin zararı karşılanacak', dedi. Ama TARSİM’li olmayan çiftçinin eline hala bir şey geçmedi” diye konuştu.