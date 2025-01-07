Sigortasız trafiğe çıkma cezası: 2025 Sigortasız trafiğe çıkma cezası ne kadar?

Sigortasız trafiğe çıkma cezası | Trafik cezası ücretleri 2025 yılına girilmesiyle yeniden değerlendirme oranlarının belli olmasıyla birlikte güncellendi. Araç ile trafiğe çıkan yurttaşların kurallara uyması adına uygulanan trafik cezası ücretlerinin değişmesiyle birlikte yurttaşlar Sigortasız trafiğe çıkma cezası araştırması yaparak 2025 Sigortasız trafiğe çıkma cezası ne kadar sorusunu gündeme getiriyor. Kırmızı ışıkta geçmekten ehliyetsiz araç sürmeye kadar çok sayıda trafik cezası ücretlerinde artışa gidildi. Peki, 2025 Sigortasız trafiğe çıkma cezası ne kadar? İşte Sigortasız trafiğe çıkma cezası!

SİGORTASIZ TRAFİĞE ÇIKMA CEZASI

Karayolları Trafik Kanunu'nun 91. maddesine göre sigortasız araçların trafiğe çıkması durumunda sürücülere ceza uygulanır. 2025 yılında araç sürücüleri için Sigortasız trafiğe çıkma cezası 993 TL olarak ilan edilmiştir.

2025 SİGORTASIZ TRAFİĞE ÇIKMA CEZASI NE KADAR?

Trafik Cezası/Maddesi Trafik Ceza Tutarı (TL) İndirimli Tutar (TL) Ceza Puanı Sigortasız trafiğe çıkma / 91 993 TL 745 TL -

*İndirimli tutar cezanın tebliğ edildiği tarihten sonraki 30 takvim günü içerisinde ödendiğinde geçerlidir.

Trafik cezası nasıl ödenir?

Trafik cezalarını ödemek isteyen yurttaşlar işlemlerini T.C kimlik kartları ile PTT, vergi daireleri, bankalar ve Dijital Vergi Dairesi (https://ivd.gib.gov.tr/) üzerinden gerçekleştirebilirler. Ayrıca birçok bankanın dijital bankacılık işlemleri bölümünden de trafik cezalarını online olarak ödeyebilirler.

Trafik cezası nereden öğrenilir?

Trafik cezası ve borçlarını sorgulamak isteyen yurttaşlar e-Devlet yer alan "Trafik Para Cezası Borcu Sorgulama ve Ödeme" sayfasında T.C kimlik numarası ve araç plakası üzerinden sorgulama yaparak mevcut trafik cezalarını öğrenebilirler.

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