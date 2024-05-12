Sih liderinin Kanada'da öldürülmesi: Suikast timinden bir kişiye daha ulaştı

Kanada polisi, bir kişiyi daha ayrılıkçı Sih örgütü Halistan Kurtuluş Gücü'nün (KLF) yöneticisi Hardeep Singh Nijjar'ı öldürmekle suçladı. Cinayeti soruşturan ekibin sorumlusu Mandeep Mooker, Nijjar'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın devam ettiğini söyledi.

Kanada polisi, Sih lider Nijjar'ı öldürdüğü iddia edilen suikast timinden bir kişiye daha ulaştı.

Kanada televizyonu CTV'nin haberinde, polisin, Nijjar'ı öldürdüğü belirtilen suikast timinin 4'üncü şüphelisi 22 yaşındaki Amandeep Singh'e ulaştığı belirtildi. Şüphelinin başka bir suçlamadan gözaltına olduğu bilgisi paylaşıldı.

Singh'in cinayet ve komplo kurmak suçlamalarıyla gözaltında tutulmaya devam edeceği aktarılan haberde, mayıs başında suikast timinden 3 kişinin yakalandığı anımsatıldı.

Cinayeti soruşturan ekibin sorumlusu Mandeep Mooker, Nijjar'ın ölümüne ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirtti.

Polis, mayıs başında yaptığı baskında Nijjar'ı öldürdüğü belirtilen suikast timinden Kamalpreet Singh, Karanpreet Singh ve Karan Brar Nijjar adlı 3 kişiyi gözaltına almış, bunlardan birinin şoför, diğerinin gözcü, birinin de saldırgan olduğu ifade edilmişti.

KLF YÖNETİCİSİ NİJJAR'IN KANADA'DA ÖLDÜRÜLMESİ

"Sih ülkesi" anlamına gelen "Halistan" fikrini benimseyen Halistan Kurtuluş Gücü (KLF), Hindistan'ın Pencap eyaleti dışında Pakistan'ın Pencap, Hayber Pahtunhva, Sindh, Belucistan ve Keşmir bölgelerinin de tamamını veya bir kısmını Halistan olarak görüyor.

Hindistan'ın yayımladığı 40 "teröristin" isminin olduğu listede yer alan ayrılıkçı örgütün yöneticisi Nijjar, 18 Haziran'da Kanada'da öldürülmüştü.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau'nun, "Nijjar'ın öldürülmesinin arkasında Yeni Delhi hükümetinin olduğunu" iddia etmesinin ardından iki ülke arasındaki ilişkiler gerginleşmişti.

Kanada'daki Hindistan vize başvurularını almakla yetkili kuruluş BLS International'dan yapılan açıklamada, "Hindistan misyonundan önemli açıklama: Operasyonel nedenlerden dolayı 21 Eylül itibarıyla Hindistan vize hizmetleri ikinci bir bildiriye kadar askıya alınmıştır." ifadesine yer verilmişti.

KANADA, HİNDİSTAN'DAKİ 41 DİPLOMATINI GERİ ÇEKMİŞTİ

Kanada Dışişleri Bakanı Melanie Joly, Hindistan'ın diplomatik dokunulmazlıklarını kaldıracağını söylemesinin ardından 41 diplomatını geri çektiğini açıklamıştı.

Kanada'nın yaşanan olayların ardından Hindistan'daki konsolosluk hizmetlerini "geçici olarak" durdurduğu bildirilmişti.