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Şii gruplardan İsrail’e dron saldırısı: 2 yaralı

İran yanlısı Şii silahlı grupların İsrail Eliat kentine düzenlediği dron saldırısında 2 kişi yaralandı.

Dünya
  • 25.09.2024 22:33
  • Giriş: 25.09.2024 22:33
  • Güncelleme: 25.09.2024 22:36
Kaynak: iHA
Şii gruplardan İsrail’e dron saldırısı: 2 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

İran yanlısı Şii silahlı grupların İsrail Eliat kentine düzenlediği dron saldırısında 2 kişi yaralandı.
İran yanlısı Şii silahlı gruplar, İsrail'in güneyindeki Eilat kentine dron saldırısı düzenledi.

Saldırıda, kullanılan 2 drondan 1’i İsrail Donanması tarafından imha edilirken, diğer dron ise Eilat Limanı’na isabet etti. Saldırıda 2 kişi hafif şekilde yaralanırken, limanda hasar oluştu.

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