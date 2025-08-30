Şii komutan uyardı: Savaş Irak’a geliyor

Dış Haberler

Irak’ta İran destekli Şii milislerin çatı örgütü Haşdi Şabi’den bir yetkili, örgütün kurumsal olarak tanınması ve geniş yetkiler elde etmesini sağlayacak yasa tasarısının ABD baskısıyla geri çekildiğini açıklarken İran-İsrail çatışmasının Irak’a sıçrayabileceği uyarısı yaptı.

Haşdi Şabi’ye bağlı bir tugayın komutanı olan Dr. Abdurrahman Cezairi, Rudaw TV’ye verdiği demeçte “Yasayı Amerikan yönetimine dayatamayız, çünkü Washington’ın Bağdat’a ağır ekonomik yaptırımlar uygulama riski var. Bu yasa hem iç hem de dış uzlaşıyla geçmelidir” ifadelerini kullandı. Haşdi Şabi’nin kendi özel yasasına sahip olma hakkı olduğunu dile getiren Cezairi, ancak Irak Başbakanı Muhammed Şiya es Sudani’nin ABD’ye, Heşdi Şabi’nin İran’a bağlı olmadığını anlatamadığını belirtti.

Gerginliğin arttığı İran ile İsrail’in arasında bir savaş çıkması halinde bunun Irak üzerinde etkileri olacağını kaydeden Cezairi, “Şu anda savaş Irak’a doğru geliyor” dedi. Irak’ı bekleyen bir diğer tehdidin “yabancı militanlar” olduğunu belirten Şii komutan, “İdlib çevresindeki bölgelerde çok sayıda yabancı silahlı militanın toplandığına dair kanıtlarımız var. Irak’taki durumun kötüleşmesi ve karışıklık çıkması durumunda Irak’a gelecekler, yani IŞİD bir kez daha Irak’a dönecek” diye konuştu.