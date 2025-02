"Şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza 'şiir bilmez' demesi cehalet"

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Cahil" sözüne yanıt verdi. Çelik, "Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yaptığı açıklamada Erdoğan'a yönelik, "Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir ne şiir ne sanat ne kültür bilir" sözlerini kullandı.

Özel'in bu sözlerine yanıt veren AKP Sözcüsü Ömer Çelik, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı çirkin dili en güçlü şekilde kınıyoruz. Özgür Özel’in devlet adamlığı adabından yoksun çok sayıda cümlesi var. Son olarak kullandığı cümleler ise siyasi terbiye yoksunluğunun da zirvesi olmuştur. Siyasi ahlak ve terbiye yoksunu bu ifadeleri kendisine aynen iade ediyoruz. Özgür Özel’in, şiir okuduğu için siyasi yasak cezasıyla karşı karşıya kalan Cumhurbaşkanımıza 'şiir bilmez' demesi ise, ancak Özgür Özel’in kendi siyasi cehaletiyle açıklanacak bir durumdur.

Sayın Cumhurbaşkanımız ülkemizi her türlü kan dökücü şebekeden korumak için ömrünü milletimize adamıştır. Özgür Özel’in Cumhurbaşkanımıza dönük kullandığı dil, siyasi her türlü ahlaktan yoksun bir çirkinliktir. O sözleri Özgür Özel her türlü darbeye destek olarak şehit Başbakanımız Menderes’in, şehit bakanlarımızın ve bu ülkenin masum gençlerinin canına kıyılmasına yol açan darbelere destek veren kendi siyasi tarihine söylemelidir!"

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" paylaşımı yapmıştı.

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurtuluş yok tek başına, ya hep beraber ya hiçbirimiz" sloganı üzerinden CHP'yi eleştirmiş ve şöyle demişti:

"Bunların, iş yapmak, eser üretmek, hizmet etmek gibi bir derdi yok. Şimdi de elinde askerin, polisin bir sürü milliyetperver vatan evladının kanı olan marjinal sol örgütlerin sloganlarıyla kendilerini avutuyorlar. Gazi Mustafa Kemal'in kurduğu partiyi, döndüler dolaştılar, marjinal sol yapıların maskotu, oyuncağı, payandası haline getirdiler. 23 Nisan müsameresi gibi meclis kürsüsünden slogan atıyor. Ne diyorlar? Kart devrimciler misali birbirleriyle sloganla buluşuyorlar. Öyle bir siyasi parti ki ortalıkla ne kadar başıboş gezen küfürbaz, marjinal ve tembel varsa hepsini paratoner gibi kendisine çekiyor" demişti.

Özgür Özel ise bu sözlere yanıtında, "Bertolt Brecht'in şiiri... Allah'ın cahili ne Brecht'i bilir ne şiiri bilir. Ne sanat bilir ne kültür bilir. Bütün dünyada mücadele eden sendikaların da meslek örgütlerinin de sosyal demokrat siyasi partilerin de sık sık kıllandığı bir şiirdir. Türkiye'de de mücadelenin sembolü olmuştur" ifadelerini kullanmıştı.