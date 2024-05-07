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Şiirden heykellere: Ben Hiç Kimseyim

Kültür Sanat
  • 07.05.2024 06:00
  • Giriş: 07.05.2024 06:00
  • Güncelleme: 07.05.2024 08:47
Şiirden heykellere: Ben Hiç Kimseyim
Fotoğraf: BirGün

Kültür Sanat Servisi

Bugüne kadar birçok sergi topluluğunda heykel eserleriyle yer alan Sanatçı Esra Yazıcı Tözge, ilk kişisel sergisi “Ben Hiç Kimseyim” ile hayatın anlamı ve bu anlamın içinde kendi rolüne dair arayışını heykelleri ile paylaşacak.

15 Mayıs’ta Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi’ndeki Goba Art&Design’da kapılarını açacak sergi, 8 Haziran’a kadar ziyaret edilebilecek. Tözge, Emily Dickinson, Özdemir Asaf, Aziz Nesin, Kahraman Tazeoğlu, Can Yücel ve Nazım Hikmet’in şiirlerinde onu etkileyen, hayata bakışını sorguladığı dizelerden esinlenerek ortaya çıkardığı heykellerinde içsel arayışının iz düşümünü yansıtıyor.

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