Şiirleriyle hayata tutunan bir portre

Tuğçe ÇELİK

Kısa ömründe kuşaklara yayılan bir etki bırakan Nilgün Marmara üzerine ilk kez bir belgesel çekildi. Yönetmen Tolga Oskar, yıllardır dolaşımda olan yanlış bilgilerin izini sürerek şairin portresini yeniden kuruyor. ‘Altın Portakal’ için de yarışacak olan belgeselde Marmara’nın yaşamına ve şiirine ışık tutan söyleşilerde şair ve yazarlar Haydar Ergülen, Gülseli İnal, Akif Kurtuluş, Orhan Alkaya, Feryal Çeviköz, Cezmi Ersöz, Orhan Kahyaoğlu ve Beliz İnal yer alıyor. Marmara’nın dizelerini ise oyuncular Tilbe Saran ve Nazan Kesal seslendiriyor.

Oskar, belgeselin çıkış noktasını şöyle anlatıyor: “Bu kadar çok okunan, sevilen ve iz bırakan bir şairin yaşamının hâlâ karanlıkta kalması kabul edilemezdi. Araştırmalarımda birçok yanlış bilgiyle karşılaştım. Daha da kötüsü, bu yanlışların defalarca alıntılanarak yaygınlaştırılmasıydı. Buna bir ‘dur’ demek gerekiyordu. Belgesel, aslında bu yanlış aktarımları ayıklama çabasının ürünü oldu.”

AİDİYETSİZLİĞİN İZLERİ

Belgeseldeki görsel tercihler de Marmara’nın yaşamına dair ipuçları taşıyor. Siyah-beyaz sahneler geçmişi temsil ederken, kalabalıklar arasında valiziyle yürüyen kadın figürü şairin yer tutamama duygusunun sinemasal metaforu. Oskar bu dili şöyle açıklıyor: “Nilgün Marmara’nın yaşamında aidiyetsizlik çok güçlüydü. Ben de bunu sinemasal bir anlatıya dönüştürmek istedim.” Belgesel süreci yönetmen için de bir dönüm noktası olmuş. Arşiv sayfalarından saha notlarına, kitaplardan kişisel tanıklıklara uzanan geniş bir araştırmaya girişen Oskar, çekimlere başlamadan önce otuzdan fazla kitap okuduğunu söylüyor: “Onu tanımam, anlamam, hissetmem gerekiyordu. Bu süreç beni de dönüştürdü; yaşam ve ölüm üzerine daha çok düşünmeye başladım.”

Gece yarısı yaşadığı bir deneyim ise unutulmaz olmuş: “Bir gece eve dönerken yolum bir mezarlığın önünden geçti. Nilgün’ün orada olduğunu hatırladım. Öylece önünden geçip gidemezdim. Saat 2-3 civarıydı, korkarak içeri girdim. Köpekler havlıyor, kargaların kanat sesleri duyuluyordu. Yarım saat boyunca aradım, pes etmek üzereyken mezarını karşımda buldum. Belki tesadüftü, belki değildi ama o an onunla bağ kurduğumu hissettim.”

Nilgün Marmara’nın şiirlerinin hâlâ etkili olmasının nedenini Oskar şöyle açıklıyor: “Çünkü onun dizelerinde sisteme yönelik temel bir eleştiri var. Ama bunu estetik bir yapı içinde kuruyor. Sistem değişmediği için, o dizeler bugünle hâlâ konuşuyor.”

Marmara’nın dizeleri çoğu kez gündeliğin içinden sızan varoluş sancıları taşır. Bavul, gece, karga, gölge… Onun şiirinde bu nesneler sıradan olmaktan çıkar, yönünü şaşırmış benliğin işaret fişeklerine dönüşür. Bireyin varoluşsal yalnızlığı ile toplumsal düzenin öğütücü mekanizmaları arasındaki gerilim, şiirlerine zamansız bir eleştiri kazandırır. Belgeselin görsel dili de bu şiirsel atmosferle örtüşüyor; siyah-beyaz sahneler Marmara’nın dizelerindeki boşluğu çağrıştırırken, kalabalıkların arasında valiziyle yürüyen kadın figürü onun göçebe ruhunu yeniden görünür kılıyor.

∗∗∗

HAFIZADA YER AÇMAK

1958’de İstanbul’da doğan ve Boğaziçi Üniversitesi’nde Sylvia Plath üzerine tez yazan Marmara, Plath’ın varoluş sancılarından beslenmişti. Kısa yaşamına rağmen ardında bıraktığı imgeler, keskin eleştiriler ve şiir dili bugün hâlâ yeni kuşakları etkiliyor. Tolga Oskar’ın belgeseli ise yalnızca bir şairin yaşamına değil, aynı zamanda bir kuşağın belleğine tutulmuş bir ışık niteliğinde. Nilgün Marmara’nın sesi bu kez sinema aracılığıyla yankılanıyor; dostlarının tanıklıkları ve güçlü oyuncu seslendirmeleriyle birlikte, alçak perdeden ama ısrarlı bir yankı gibi süregeliyor.