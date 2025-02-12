Şiirli anlatılar 16 Şubat’ta Müze Gazhane’de

Oktay EVSEN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları, tiyatro sezonunun yeni haftasında 14 oyunla seyirci karşısında. Şehir Tiyatroları’nın 110. yılında sanatseverleri Tolstoy’dan Arthur Miller’a, Bulgakov’dan Suat Derviş’e klasik ve çağdaş yazarların eserlerinin ön planda olduğu zengin bir repertuvar bekliyor.

Bu hafta Savaş ve Barış, Cadı Kazanı, Köpek Kalbi, Fosforlu Cevriye, Maviydi Bisikletim, Yenilmez, Gidion’un Düğümü, Uçurtmanın Kuyruğu, Fındıkkıran, Benim Küçük Yıldızım, Çöpsüz Dünya, Bir Gece Masalı, Rüya, Masal adlı oyunları seyirciyle buluşacak.

Şehir Tiyatroları, 'İstanbul Şiirle Buluşuyor' başlığı altında, şairler ve şiirleri üzerinden oluşturulan özel mekân ve ses evreninde yeni bir anlatıyı seyircisine sunuyor. Hümay Güldağ’ın uyarlayıp yönettiği Oteller Kenti’nin oyuncuları Hüseyin Köroğlu, Hümay Güldağ ve Aslı Şahin. Piyanoda Orçun Tekelioğlu, solist olarak Berfu Aydoğan etkinliğin müzikleri için sahnede yerini alıyor. Etkinlik 16 Şubat'ta Müze Gazhane Meydan Sahne’de.