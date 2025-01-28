Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş’a hapis cezası

Gazeteci olarak çalıştığı dönemde hakkında 'örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla dava açılan Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş’ın yargılandığı davanın 7’nci duruşması görüldü.

Diyarbakır 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada Alağaş’a 6 yıl 3 ay hapis cezası verildi.

MA'nın haberine göre Duruşmaya Sofya Alağaş katılmazken, avukatları Resul Tamur ve Pirozhan Karali Güler hazır bulundu.

Siirt Belediye meclis üyeleri, Siirt ilçe, belde belediye eşbaşkanları, Mezopotamya Kadın Gazeteciler Derneği (MKG), Medya ve Hukuk Çalışmaları Derneği (MLSA), Dicle Fırat Gazeteciler Derneği (DFG), Demokratik Bölgeler Partisi (DBP) ile Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Siirt ve Diyarbakır il, ilçe örgütleri, Diyarbakır Barosu, Siirt Baro Başkanı Muhammet Alptekin, Almanya Büyükelçiliği, DEM Partili milletvekilleri de duruşmaya izleyici olarak katıldı.