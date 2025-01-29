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Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesi'ne Vali Kemal Kızılkaya kayyum olarak atandı. Belediye binasını ablukaya alan polisler, belediye eş başkanlarına kayyum atandığını bildirdi.

Güncel
  • 29.01.2025 07:33
  • Giriş: 29.01.2025 07:33
  • Güncelleme: 29.01.2025 08:03
Kaynak: İHA
Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı

İçişleri Bakanlığı tarafından Siirt Belediyesi'ne Vali Kemal Kızılkaya kayyum olarak atandı.

Gazeteci olarak çalıştığı dönemde hakkında 'örgüt üyesi olmak' suçlamasıyla dava açılan DEM Parti'li Siirt Belediye Eş Başkanı Sofya Alağaş, dün Diyarbakır 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İçişleri Bakanlığı, Sofya Alağaş'a verilen cezanın ardından belediyeye Vali Kemal Kızılkaya'yı kayyum olarak atadı.

Belediye binasını ablukaya alan polisler, belediye eşbaşkanlarına kayyum atandığını bildirdi.

Yurttaşların bina önündeki bekleyişi sürüyor.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN KAYYUM AÇIKLAMASI

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Siirt Belediye Başkanı Sofya Alağaş geçici olarak görevden uzaklaştırıldı, yerine Vali Kemal Kızılkaya görevlendirildi" denildi.

DEM PARTİ'Lİ 8 BELEDİYEYE KAYYUM ATANDI

31 Mart seçimlerinden bugüne halkın oylarıyla seçilen Hakkari, Mardin, Batman, Dersim, Halfeti, Akdeniz, Bahçesaray ve en son Siirt olmak üzere 8 DEM Parti'li belediyeye kayyum atandı.

Siirt Belediyesine kayyum atandı
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