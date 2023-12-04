Siirt kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

Siirt’te kamyonet ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Siirt-Tillo Çevreyolu Dörtyol Kavşağı’nda sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilmeyen seyir halindeki kamyonet, kavşakta 34 FU 4523 hafif ticari araç ile çarpıştı.

Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sürücü, Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.