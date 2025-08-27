Siirt - Kamyonet refüje çıktı: 1 yaralı
Kaynak: DHA
SİİRT’in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüje çıktı. Kazada sürücü yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. 01 D 2526 plakalı kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)