Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Siirt - Kamyonet refüje çıktı: 1 yaralı

Ajans Haberleri
  • 27.08.2025 16:35
  • Giriş: 27.08.2025 16:35
  • Güncelleme: 27.08.2025 16:36
Kaynak: DHA
Siirt - Kamyonet refüje çıktı: 1 yaralı

SİİRT’in Kurtalan ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, refüje çıktı. Kazada sürücü yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Siirt-Kurtalan karayolunda meydana geldi. 01 D 2526 plakalı kamyonet, ismi öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Kurtalan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT, (DHA)

BirGün'e Abone Ol